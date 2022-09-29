В Сыктывкаре люди выстраиваются в очередь, чтобы приложиться к мощам Серафима Саровского

В Сыктывкар впервые приехал ковчег с мощами Серафима Саровского. Его установили в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Жители столицы Коми приходят в храм, выстраиваются в очередь, чтобы приложиться к святыне. Журналист портала “Про Город” узнал, с какими проблемами сыктывкарцы приходят в собор.
Мощам Серафима Саровского можно поклониться с 25 по 30 сентября в Сыктывкаре. После чего их отправят в другие города Республики. Множество людей ежедневно выстраиваются в длинные очереди, чтобы поклониться мощам Серафима Саровского.
“Мощи привезли к нам из Нижегородской области из Свято-Троицкого Серафимо- Дивеевского монастыря. Вместе с ними к нам приехали четыре монахини. Прихожан за все эти дни было очень много. С 6 утра до 9 вечера они все идут и идут. В течение всей этой недели, я считаю, что было не менее 10 тысяч прихожан”, — прокомментировал архиерей Русской православной церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.
Люди приходят с самыми разными проблемами.
“Кто-то приходит просить исцеление, кто-то помощь в специальной военной операции, кто-то хочет поступить в вуз, купить квартиру, здоровье просят”, — отметил Владыка Питирим.
Многие прихожане приходят по несколько раз поклониться святыне и попросить здоровья своим родным.
“Я хочу здоровья своей внучке. Я всегда хожу сюда, и прошлый раз приходила просить исцеления. У моей внучки очень серьезное заболевание. Для меня это очень важно”, — рассказала свою историю Галина.
“Проблем у меня много. Я сюда прихожу, чтобы просить здоровья. У кого, если не у Бога это просить?”, — отметила сыктывкарка.
“Я сюда всегда прихожу, для себя. Прошу за своих близких, детей, внуков. Мне от этого душевно легче”, — поделилась другая горожанка.
Все желающие могут посетить Свято-Стефановский кафедральный собор и поклониться мощам Серафима Саровского с 6:00 до 21:00.
1 и 2 октября ковчег с мощами преподобного будет находиться в Сосногорске в Храме преподобного Серафима Саровского. 3 октября его привезут в Ухту. Сперва он будет в Храме Новомучеников, а затем в Храме святителя Стефана Пермского.
5 октября мощи Серафима Саровского приедут обратно в Сыктывкар в Стефановский Собор. Они пробудут там всего день и затем их увезут в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
“Очень важно сейчас ходить в храмы. Нельзя быть равнодушными когда окраина России вот так переживает пепелище огненное. Вся Россия должна быть в сочувствии, в стоянии в Храме. Когда мы молимся, солдаты росгварди чувствуют это. И эта поддержка нужна для нас, чтобы остаться людьми. В этом нам помогает храмовая молитва. В судьбоносные времена храмы были битком полные. Даже атеисты во время Великой Отечественной войны молились в храме”, — заключил архиепископ.