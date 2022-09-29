В Сыктывкаре люди выстраиваются в очередь, чтобы приложиться к мощам Серафима Саровского

В Сыктывкар впервые приехал ковчег с мощами Серафима Саровского. Его установили в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Жители столицы Коми приходят в храм, выстраиваются в очередь, чтобы приложиться к святыне. Журналист портала “Про Город” узнал, с какими проблемами сыктывкарцы приходят в собор.

Мощам Серафима Саровского можно поклониться с 25 по 30 сентября в Сыктывкаре. После чего их отправят в другие города Республики. Множество людей ежедневно выстраиваются в длинные очереди, чтобы поклониться мощам Серафима Саровского.

“Мощи привезли к нам из Нижегородской области из Свято-Троицкого Серафимо- Дивеевского монастыря. Вместе с ними к нам приехали четыре монахини. Прихожан за все эти дни было очень много. С 6 утра до 9 вечера они все идут и идут. В течение всей этой недели, я считаю, что было не менее 10 тысяч прихожан”, — прокомментировал архиерей Русской православной церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.

Люди приходят с самыми разными проблемами.