Врач рассказала россиянам об идеальном заменителе сахара

"Главная проблема со стевией — найти свой продукт. Просто заваривать — идея так себе, вы получите жидкость со специфическим вкусом. Ищите максимально очищенные сиропчики. Еще важная деталь — следите, чтобы в стевии не было других добавок — искусственных сахарозаменителей, фруктозы и прочих. Тогда этот продукт надо исследовать отдельно", — рассказала специалист в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, безопасно заменить сахар в рационе можно стевией, экстракт которой намного слаще сахара, а ее калорийность равна нулю. Павлова отметила, что стевия не участвует в углеводном обмене в организме, а также является термостойкой и не разрушается при готовке.

Павлова добавила, что стевию можно использовать при приготовлении любых сладких блюд. Она подойдет для сырников, тортов и других кондитерских изделий.

Еще одним хорошим заменителем сахара является эритрол. Он менее сладкий, чем стевия, а также содержит калории — около 20 на 100 граммов. По мнению Павловой, эритрол подойдет людям, которым стевия покажется горьковатой.

Врач также отметила, что стевия и эритрол имеют два важных преимущества перед сахаром и другими заменителями — они не вызывают кариеса и вздутия живота.