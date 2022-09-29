В Коми похолодает: прогноз синоптиков на 29 сентября

29 сентября в Коми станет еще холоднее. Именно такой прогноз дают метеорологи регионального ЦГМС.

Согласно информации синоптиков, ожидается юго-восточный ветер около 4-9 метров в секунду, однако днем в южных районах он может усилиться до 14 метров. Ночные температуры опустятся до отметок в -2…-7С, а при прояснении и до -8…-13С. Днем при этом будет около +3…+8 градусов, а на крайнем северо востоке лишь -2…+3С.