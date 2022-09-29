Названы продукты, которые помогут против осенней сонливости

Осенняя сонливость, ощущение беспричинной усталости и апатия часто бывают связаны с недостатком витаминов в организме, особенно витамина D, уверена врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.

"Распространенная история – люди летом перестают принимать витамины, считая, что они не нужны. В основном сезонная осенняя слабость бывает связана с дефицитом витамина D. Человек убежден, что если летом солнца много, то витамин D обязательно накопится. Отказ от его приема приводит к дефициту как раз ближе к осени, и начинается осенняя хандра. В это же время происходит изменение гормонального фона: количество солнечного освещения сокращается, и синтез серотонина уменьшается. Все это в комплексе приводит к проблемам. Поэтому лучше всего обратиться к врачу, если вы чувствуете слабость и апатию", – посоветовала она.

Взбодриться в течение дня может помочь кофе, но важно правильно выбирать время для его употребления, продолжила врач. Она уточнила, какое количество этого напитка принесет пользу организму.