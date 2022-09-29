Весы смогут поэксперементировать, а Водолеев ждут трудности: гороскоп на 29 сентября

Звёзды предупреждают Овнов о непростом периоде, день будет противоречивый, вас могут поджидать разочарования. Любая победа будет даваться с большим трудом, предстоит преодолевать препятствия и отстаивать свою точку зрения. Ссоры с партнёром приведут к тому, что вы решите взять паузу в общении. Кроме этого, можно столкнуться с финансовыми проблемами, любые сделки окажутся в итоге неудачными.

В течения дня у Тельцов могут возникнуть трудности, но ваша задача – верить в собственные силы и двигаться вперёд. У вас появится возможность проявить себя, предложить что-то интересное, поэтому не упустите этот момент. В любой ситуации реально оценивайте свои шансы на успех и не рискуйте понапрасну. Не исключены интересные знакомства, благодаря которым у вас появятся новые возможности.

Близнецы

Звёзды пророчат Близнецам отличный день, вас ждёт успех и процветание. При благоприятном стечении обстоятельств можно добиться существенного прогресса в делах, сделать много полезного. Работа будет спориться и оценена по достоинству, гармонично будут складываться и отношения с коллегами. Ваши возможности сейчас значительно расширятся, получится верно оценить обстановку, принимать правильные решения.

Рак

В целом вас ждёт благоприятный день, многое будет даваться легко, серьёзные проблемы маловероятны. Важно не спешить, любая оплошность будет стоить вам очень дорого. При этом довольно гармонично будут складываться отношения с партнёрами и коллегами, которые поддержат ваши инициативы. В личной жизни обиды и мелкие недоразумения не позволят выстроить доверительные отношения с любимым человеком.

Лев

День будет благоприятный, можно не откладывать в сторону важные дела и проявлять инициативу. В жизни могут произойти приятные изменения, на работе не исключён карьерный рост, удачные финансовые сделки. Некоторые проблемы могут возникнуть в общении с партнёром, но личные отношения не претерпят существенных изменений.

Дева

Звёзды советуют представителям этого знака зодиака не бояться трудностей. Если вы проявите настойчивость, то сумеете многого добиться, получится достичь поставленных целей. В это время смело доверяйте своей интуиции и полагайтесь на собственные силы. В течение дня лучше не откладывать решение вопросов в сторону и доводить начатые дела до конца.

Весы

Смело экспериментируйте, если понадобится, то идите на риск. Вас ожидает многообещающий день, вы сумеете проявить себя, ничего не остановит вас на пути к заветной цели. Перед вами откроются интересные перспективы на работе, можно ожидать новых предложений. В это время направляйте свою энергию в созидательное русло и верьте в успех.

Скорпион

В это время не следует конфликтовать и обострять отношения с окружающими, сейчас будет довольно сложно добиться успеха в делах. В целом день будет противоречивый, но у вас останется шанс проявить себя, если сумеете воспользоваться всеми возможностями, то некоторых неприятностей удастся избежать. В финансовых вопросах лучше умерить свой пыл и амбиции, лишние траты сейчас не нужны. Сегодня не будьте излишне доверчивыми, чтобы избежать нелепых ошибок.

Стрелец

Представителям этого знака зодиака можно преуспеть в сложном и важном деле, но текущие задачи решать будет намного труднее, чем обычно. Могут испортиться отношения с людьми, которые ранее охотно приходили к вам на помощь. Одиноких Стрельцов может поджидать неожиданное и яркое романтическое приключение. Неоправданные поступки станут причиной финансовых потерь.

Козерог

День будет беспокойный, возможны волнения, связанные с работой, придётся взвалить на свои плечи дополнительные обязанности. В непростой ситуации сохраняйте спокойствие и не конфликтуйте с окружающими, даже если очень хочется выяснить отношения. Принимая любое решение, учитывайте свои интересы в первую очередь.

Водолей

В это время возможны трудности в делах, предстоит принимать непростые решения. Полезно проявлять инициативу, верить в успех и добиваться поставленных целей. В это время избегайте возможных денежных расходов, которые могут значительно опустошить ваш кошелёк. Действуйте по обстановке и избегайте ненужных знакомств, которые лишь отнимут ваше время.

Рыбы

Рыбам в финансовых вопросах лучше полагаться на интуицию и не прислушиваться к советам и подсказкам со стороны. На личном фронте могут назреть конфликты, отношения с любимым человеком обострятся, не исключены разочарования. Вы склонны всё идеализировать и выдавать желаемое за действительное.