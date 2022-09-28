Сбер принял участие в первом российском аукционе по торговле углеродными единицами

26 сентября 2022 года на Национальной товарной бирже (входит в Группу «Московская Биржа») были заключены первые биржевые сделки с углеродными единицами. Торги прошли в режиме товарных аукционов: продавец углеродных единиц назначал стартовую цену, а покупатели участвовали в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку. По итогам первого дня было заключено две сделки купли-продажи общим объёмом 20 углеродных единиц, из которых 10 приобрела компания ООО «СовТех Волго-Вятка» (входит в группу Сбер). Это пилотная сделка, позволяющая проверить работоспособность инфраструктуры и отработать все процедуры. Средневзвешенная цена продажи составила 1000 рублей за углеродную единицу.

С сентября 2022 года в России функционирует реестр углеродных единиц, оператором которого выступает АО «Контур». Углеродная единица — верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. Ранее в сентябре также был зарегистрирован первый климатический проект и выпущены первые углеродные единицы. Исполнителем проекта стала компания ООО «ДальЭнергоИнвест» из Сахалинской области. Российское энергетическое агентство Минэнерго координировало работу по структурированию первой сделки по продаже углеродных единиц.