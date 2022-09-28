Учитель истории из Сыктывкара может стать ведущим на федеральном канале

Учитель истории Гимназии искусств при главе Республики Коми Дмитрий Воробьев из Сыктывкара сейчас принимает участие в телепроекте "Классная тема", который определит лучших педагогов страны в эфире федерального канала "Россия-1". Корреспондент портала "Про Город Сыктывкар" пообщался с конкурсантом.

Как вы попали на проект "Классная тема"?

“Шоу "Классная тема" — проект, посвященный современным учителям. Его запустили по поручению президента России. Проект призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии — учитель. Стартовал конкурс летом — это отборы. Сейчас нужно было заполнить анкету о себе, пройти тестирование по своему предмету и, самое сложное — записать видеовизитку. Учитывая, что конкретных ограничений по содержанию не было, пришлось хорошенько подумать, что сказать и отправить. По итогу на конкурс подали свыше 6 тысяч заявок от учителей со всей страны в полуфинал прошли всего 35 педагогов, я в том числе. Так получилось, что мне довелось представлять Республику Коми на этом конкурсе”.

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