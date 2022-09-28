Учитель истории из Сыктывкара может стать ведущим на федеральном канале

Учитель истории Гимназии искусств при главе Республики Коми Дмитрий Воробьев из Сыктывкара сейчас принимает участие в телепроекте "Классная тема", который определит лучших педагогов страны в эфире федерального канала "Россия-1". Корреспондент портала "Про Город Сыктывкар" пообщался с конкурсантом.
Как вы попали на проект "Классная тема"?
“Шоу "Классная тема" — проект, посвященный современным учителям. Его запустили по поручению президента России. Проект призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии — учитель. Стартовал конкурс летом — это отборы. Сейчас нужно было заполнить анкету о себе, пройти тестирование по своему предмету и, самое сложное — записать видеовизитку. Учитывая, что конкретных ограничений по содержанию не было, пришлось хорошенько подумать, что сказать и отправить. По итогу на конкурс подали свыше 6 тысяч заявок от учителей со всей страны в полуфинал прошли всего 35 педагогов, я в том числе. Так получилось, что мне довелось представлять Республику Коми на этом конкурсе”.
Кто-то подтолкнул вас к участию?
“Никто не подталкивал — это собственное желание. Конечно, долго откладывал, сначала не хотел принимать участие, тем более лето — идет отпуск, а буквально за два дня до окончания регистрации резко решил, что надо, и вышло. Ожиданий никаких не было, но когда узнал, что прошел в 35 лучших по стране, конечно, появилось определенное волнение”.
Вы преподаете в Гимназии искусств, а это немного другой уровень образования по сравнению с обычной школой. Дало ли это преимущество перед соперниками?
“Гимназия искусств, конечно, уникальное учебное заведение не только в нашей республике, но и в стране. Преимуществ много, которые, в свою очередь, дают развиваться по многим направлениям. Мои коллеги, которые тоже участвуют в конкурсе, профессионалы своего дела и у каждого есть свои преимущества, каждый отличается по-своему”.
Что в процессе подготовки к конкурсу было самым сложным?
“Записать видеовизитку. Понять: как, а самое главное, что уместить в 3 минуты предоставленного времени, чтобы и удивить, и заинтересовать, и чтобы материал был полезным. На стадии полуфинала, конечно, было непривычно работать на камеру, снимать небольшой фильм по теме урока. Нужно отдать должное команде, которая со мной работала: они сделали все филигранно, профессионально. Большое им спасибо за знакомство и работу в одной команде”.
Как вы выбрали вопрос для ролика?
“Министерство Просвещения определило круг тем, которые хорошо бы смотрелись в кадре. Можно было предложить свою тему. По итогу, в ходе обсуждения, пришли к выводу, что было бы неплохо рассказать о российских ученых, добившихся выдающихся результатов — вот так и получилось”.
Успели ли вы обменяться опытом с коллегами из других регионов?
“Мы, конечно, лично с коллегами не виделись. Так уж вышло, что процесс съемки уроков у нас расходился по дням и времени. Общаемся через социальные сети, делимся эмоциями, новостями, поддерживаем друг друга. Планируем встретиться на других мероприятиях, тем более, что случай предоставится. Впереди еще много конкурсов и мероприятий: Всероссийский форум классных руководителей и многие другие, пока не раскрою всех карт”.
Могут ли зрители как-то поддержать вас сейчас?
“Сейчас идет этап всенародного голосования. И именно от него зависит путевка в финал, где я смогу представлять Республику Коми. Вот информация по голосованию. Надо пройти по ссылке в чат-бот конкурса “Классная Тема”. Нажимаем вкладку "Голосование за Классного учителя". Далее нажимаем вкладку "История". Находим меня — Дмитрий Алексеевич Воробьев. И нажимаем "Отдать голос". Приз всего конкурса — авторская передача на федеральном канале”.