Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Учитель истории из Сыктывкара может стать ведущим на федеральном канале

Учитель истории из Сыктывкара может стать ведущим на федеральном каналефото из архива Дмитрия Воробьева

Учитель истории Гимназии искусств при главе Республики Коми Дмитрий Воробьев из Сыктывкара сейчас принимает участие в телепроекте "Классная тема", который определит лучших педагогов страны в эфире федерального канала "Россия-1". Корреспондент портала "Про Город Сыктывкар" пообщался с конкурсантом.

Как вы попали на проект "Классная тема"?

“Шоу "Классная тема" — проект, посвященный современным учителям. Его запустили по поручению президента России. Проект призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии — учитель. Стартовал конкурс летом — это отборы. Сейчас нужно было заполнить анкету о себе, пройти тестирование по своему предмету и, самое сложное — записать видеовизитку. Учитывая, что конкретных ограничений по содержанию не было, пришлось хорошенько подумать, что сказать и отправить. По итогу на конкурс подали свыше 6 тысяч заявок от учителей со всей страны в полуфинал прошли всего 35 педагогов, я в том числе. Так получилось, что мне довелось представлять Республику Коми на этом конкурсе”.

­Кто-то подтолкнул вас к участию?

“Никто не подталкивал — это собственное желание. Конечно, долго откладывал, сначала не хотел принимать участие, тем более лето — идет отпуск, а буквально за два дня до окончания регистрации резко решил, что надо, и вышло. Ожиданий никаких не было, но когда узнал, что прошел в 35 лучших по стране, конечно, появилось определенное волнение”.

Вы преподаете в Гимназии искусств, а это немного другой уровень образования по сравнению с обычной школой. Дало ли это преимущество перед соперниками?

“Гимназия искусств, конечно, уникальное учебное заведение не только в нашей республике, но и в стране. Преимуществ много, которые, в свою очередь, дают развиваться по многим направлениям. Мои коллеги, которые тоже участвуют в конкурсе, профессионалы своего дела и у каждого есть свои преимущества, каждый отличается по-своему”.

Что в процессе подготовки к конкурсу было самым сложным?

“Записать видеовизитку. Понять: как, а самое главное, что уместить в 3 минуты предоставленного времени, чтобы и удивить, и заинтересовать, и чтобы материал был полезным. На стадии полуфинала, конечно, было непривычно работать на камеру, снимать небольшой фильм по теме урока. Нужно отдать должное команде, которая со мной работала: они сделали все филигранно, профессионально. Большое им спасибо за знакомство и работу в одной команде”.

Как вы выбрали вопрос для ролика?

“Министерство Просвещения определило круг тем, которые хорошо бы смотрелись в кадре. Можно было предложить свою тему. По итогу, в ходе обсуждения, пришли к выводу, что было бы неплохо рассказать о российских ученых, добившихся выдающихся результатов — вот так и получилось”.

Успели ли вы обменяться опытом с коллегами из других регионов?

“Мы, конечно, лично с коллегами не виделись. Так уж вышло, что процесс съемки уроков у нас расходился по дням и времени. Общаемся через социальные сети, делимся эмоциями, новостями, поддерживаем друг друга. Планируем встретиться на других мероприятиях, тем более, что случай предоставится. Впереди еще много конкурсов и мероприятий: Всероссийский форум классных руководителей и многие другие, пока не раскрою всех карт”.

Могут ли зрители как-то поддержать вас сейчас?

“Сейчас идет этап всенародного голосования. И именно от него зависит путевка в финал, где я смогу представлять Республику Коми. Вот информация по голосованию. Надо пройти по ссылке в чат-бот конкурса “Классная Тема”. Нажимаем вкладку "Голосование за Классного учителя". Далее нажимаем вкладку "История". Находим меня — Дмитрий Алексеевич Воробьев. И нажимаем "Отдать голос". Приз всего конкурса — авторская передача на федеральном канале”.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости