Клиенты Триколора смогут оплатить услуги с помощью SberPay

У клиентов Триколора появилась дополнительная возможность по оплате услуг оператора. Внести деньги на счет теперь можно через SberPay в Личном кабинете клиента Триколора и на официальном сайте оператора. Чтобы воспользоваться новым методом онлайн-оплаты, покупателю достаточно иметь карту Сбербанка и приложение СберБанк Онлайн. Никаких дополнительных настроек не потребуется.

SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом — все данные по карте остаются внутри Сбера и не раскрываются при совершении покупки. При нажатии на кнопку «SberPay» на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Если покупка оформляется на компьютере, покупателю предложат ввести номер телефона — на него придет СМС-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн. Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и CVV / CVC -код безопасности. Еще одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств.