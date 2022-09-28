Клиенты Триколора смогут оплатить услуги с помощью SberPay

У клиентов Триколора появилась дополнительная возможность по оплате услуг оператора. Внести деньги на счет теперь можно через SberPay в Личном кабинете клиента Триколора и на официальном сайте оператора.
Чтобы воспользоваться новым методом онлайн-оплаты, покупателю достаточно иметь карту Сбербанка и приложение СберБанк Онлайн. Никаких дополнительных настроек не потребуется.
SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом — все данные по карте остаются внутри Сбера и не раскрываются при совершении покупки. При нажатии на кнопку «SberPay» на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Если покупка оформляется на компьютере, покупателю предложат ввести номер телефона — на него придет СМС-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн. Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и CVV/CVC-код безопасности. Еще одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств.
Всё чаще клиенты банка предпочитают оплачивать услуги в онлайн-формате. А благодаря подключению новых партнеров с широким ассортиментом товаров и услуг к сервису онлайн-оплаты SberPay всё большее число людей могут приобретать необходимое в несколько кликов. Так, за 8 месяцев 2022 года на Северо-Западе объем платежей через этот онлайн-сервис составил более 17,5 млрд рублей.
Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. Для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.
НАО «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор») — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени.