Известный ухтинский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку

Телеканал “Матч ТВ” заявил о том, что два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат. Речь идет о Дмитрие Алиеве и Макаре Игнатове.

Ухтинцу всего 23 года. Игнатову — 22. Дмитрий Алиев известен, как победитель и серебряный призер чемпионатов Европы. Кроме того, не так давно фигурист завоевал седьмое место на олимпийских играх.