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Известный ухтинский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку

Известный ухтинский фигурист Дмитрий Алиев получил повесткуДмитрий Алиев / Фото: © Anadolu Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Телеканал “Матч ТВ” заявил о том, что два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат. Речь идет о Дмитрие Алиеве и Макаре Игнатове.

Ухтинцу всего 23 года. Игнатову — 22. Дмитрий Алиев известен, как победитель и серебряный призер чемпионатов Европы. Кроме того, не так давно фигурист завоевал седьмое место на олимпийских играх.

Игнатов отличился, взяв серебро на чемпионате России в прошлом году, а также занял третье место серии гран при Кубка России и дважды выигрывал его финал.

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