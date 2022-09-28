Известный ухтинский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку

Телеканал “Матч ТВ” заявил о том, что два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат. Речь идет о Дмитрие Алиеве и Макаре Игнатове.
Ухтинцу всего 23 года. Игнатову — 22. Дмитрий Алиев известен, как победитель и серебряный призер чемпионатов Европы. Кроме того, не так давно фигурист завоевал седьмое место на олимпийских играх.
Игнатов отличился, взяв серебро на чемпионате России в прошлом году, а также занял третье место серии гран при Кубка России и дважды выигрывал его финал.