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Хозяйка самовыгульных псов из Коми подала в суд на администрацию своего города

Хозяйка самовыгульных псов из Коми подала в суд на администрацию своего городаИз архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница Усинска содержит в квартире восемь собак. Именно из-за них администрация города стала участником судебного разбирательства.

Все дело в том, что хозяйка животных ежедневно, уходя на работу, отправляет собак на самовыгул, а по возвращении заводит их в квартиру. Местные жители регулярно писали жалобы в администрацию, ведь мало кому понравится соседство со стаей неконтролируемых животных. 

Жалобы привели к тому, что часть собак отловили. Именно это и стало причиной того, что их хозяйка обратилась в суд с иском на администрацию Усинска. 

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