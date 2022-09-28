Хозяйка самовыгульных псов из Коми подала в суд на администрацию своего города

Жительница Усинска содержит в квартире восемь собак. Именно из-за них администрация города стала участником судебного разбирательства.

Все дело в том, что хозяйка животных ежедневно, уходя на работу, отправляет собак на самовыгул, а по возвращении заводит их в квартиру. Местные жители регулярно писали жалобы в администрацию, ведь мало кому понравится соседство со стаей неконтролируемых животных.