Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Сыктывкаре превысила эпидемиологический порог

В Сыктывкаре значительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По состоянию на 28 сентября она уже превысила эпидемиологический порог. Об этом заявили на общегородской планерке в мэрии.

Согласно данным медиков, с 19 по 26 сентября на 100 тысяч человек в Сыктывкаре пришлось 2103 заболевших. Даже в целом по республике эта цифра на 500 человек меньше. Больше всех среди зараженных лиц старше 18-ти лет.