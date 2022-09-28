Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Сыктывкаре превысила эпидемиологический порог

В Сыктывкаре значительно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По состоянию на 28 сентября она уже превысила эпидемиологический порог. Об этом заявили на общегородской планерке в мэрии.
Согласно данным медиков, с 19 по 26 сентября на 100 тысяч человек в Сыктывкаре пришлось 2103 заболевших. Даже в целом по республике эта цифра на 500 человек меньше. Больше всех среди зараженных лиц старше 18-ти лет.
При этом отмечается, что заболеваемость коронавирусом начала падать. Сейчас суточный прирост уже заметно ниже: с более чем 450 случаев он упал до 300 случаев в день.
Также отмечены низкие темпы вакцинации от гриппа. По состоянию на 26 сентября от него привились 6915 детей из 40490. Взрослые и вовсе вакцинировались лишь в количестве 12079. Это всего 10,5% от общего числа. От коронавируса при этом привито более 50% населения столицы региона.