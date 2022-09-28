Депутат ЛДПР из Коми получил повестку и объявил о решимости отправиться на спецоперацию

Координатор Коми РО ЛДПР Максим Крайн получил повестку и на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, в котором рассказал о готовности отправиться на спецоперацию.

Мужчина рассказал, что не собирается скрываться или искать причину для отсрочки потому, что сейчас Россия нуждается в защите.