Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Депутат ЛДПР из Коми получил повестку и объявил о решимости отправиться на спецоперацию

Депутат ЛДПР из Коми получил повестку и объявил о решимости отправиться на спецоперацию

Координатор Коми РО ЛДПР Максим Крайн получил повестку и на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, в котором рассказал о готовности отправиться на спецоперацию.

Мужчина рассказал, что не собирается скрываться или искать причину для отсрочки потому, что сейчас Россия нуждается в защите. 

"Хочу сказать тем, кто сейчас выстроился в очередь на границах страны, кто бегает по врачам в поисках медотвода, стыд и позор вам!" — написал в посте Максим Крайн.

Максим уверен, что любой, кто получит повестку, должен без сомнений отправиться в военкомат, чтобы служить Родине.

 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости