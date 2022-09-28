Депутат ЛДПР из Коми получил повестку и объявил о решимости отправиться на спецоперацию

Координатор Коми РО ЛДПР Максим Крайн получил повестку и на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, в котором рассказал о готовности отправиться на спецоперацию.
Мужчина рассказал, что не собирается скрываться или искать причину для отсрочки потому, что сейчас Россия нуждается в защите.
"Хочу сказать тем, кто сейчас выстроился в очередь на границах страны, кто бегает по врачам в поисках медотвода, стыд и позор вам!" — написал в посте Максим Крайн.
Максим уверен, что любой, кто получит повестку, должен без сомнений отправиться в военкомат, чтобы служить Родине.