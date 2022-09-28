В Коми появилась скидка на пригородные поезда

В мобильном приложении РЖД теперь можно купить билет на пригородный поезд со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Скидка будет действовать с 30 сентября по 31 декабря этого года. В Коми скидка составила сразу 10% стоимости билета. Отмечается, что скидка предоставляется только при покупке билета за полную стоимость. Также скидки, но уже меньше, 5 процентов, получили жители Вологодской, Костромской, Ивановской, Ярославкой областей.