“Мы по-разному реагируем на эти безобразия”: Владимир Голдин о запрещенных надписях

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла планерка исполняющего обязанности мэра столицы Коми Владимира Голдина с городскими ведомствами. После он провел брифинг с журналистами. На нем он рассказал, как мэрия реагирует на незаконную рекламу наркотических веществ на стенах домов.
По местным телеграм-каналам активно разошелся бот, куда можно отправлять информацию о “наркотических” надписях на домах. Вы ранее через свои социальные сети активно этот бот пиарили. Как сейчас обстоят дела? Пользуется ли он спросом? Как сыктывкарцы взаимодействуют с властями в борьбе с наркотиками?
“Там целый комплекс вопросов связанный с этим ботом. Понятно, что где-то у нас есть инициативная группа, которая помогает нам с закрашиванием тех или иных вещей. Поскольку некоторое имущество, например, на балансе Дорожного хозяйства. Те же остановки: мы пытаемся и их подключать в рамках наведения общего порядка. Вот сегодня Владимир Иванович (глава управлении культуры администрации Сыктывкара — прим.ред.) рассказывал, что у нас начали рисовать на остановках с изображениями исторических зданий и истории о них. Мы сразу стараемся приводить все в тот внешний вид, в котором все это было изначально. Понятно, что где-то мы коммуницируем и с управляющими компаниями, где есть надписи на жилых домах. В каждом конкретном случае, мы пытаемся по разному реагировать на эти безобразия, которые связаны с не совсем корректной юридической информацией, которая размещается на стенах”, – заявил исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.