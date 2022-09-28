“Мы по-разному реагируем на эти безобразия”: Владимир Голдин о запрещенных надписях

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла планерка исполняющего обязанности мэра столицы Коми Владимира Голдина с городскими ведомствами. После он провел брифинг с журналистами. На нем он рассказал, как мэрия реагирует на незаконную рекламу наркотических веществ на стенах домов.

По местным телеграм-каналам активно разошелся бот, куда можно отправлять информацию о “наркотических” надписях на домах. Вы ранее через свои социальные сети активно этот бот пиарили. Как сейчас обстоят дела? Пользуется ли он спросом? Как сыктывкарцы взаимодействуют с властями в борьбе с наркотиками?