“Веду свои аккаунты сам”: исполняющий обязанности мэра Сыктывкара высказался о соцсетях

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла планерка исполняющего обязанности мэра столицы Коми Владимира Голдина с городскими ведомствами. После он провел брифинг с журналистами. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал, какие аккаунты в соцсетях ведет Владимир Голдин и сам ли он это делает.
Сами ли вы ведете свои социальные сети, своей телеграм-канал? Или есть команда, которая вам помогает?
“В начале, естественно, была. Я вообще блогерством или ведением социальных сетей начал впервые заниматься пару месяцев назад. Мне было это все достаточно ново, непонятно. Я не понимал некоторых технологических вещей. Сейчас большую часть контента и ответов я делаю сам”, – заявил исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.