“Веду свои аккаунты сам”: исполняющий обязанности мэра Сыктывкара высказался о соцсетях

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла планерка исполняющего обязанности мэра столицы Коми Владимира Голдина с городскими ведомствами. После он провел брифинг с журналистами. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал, какие аккаунты в соцсетях ведет Владимир Голдин и сам ли он это делает.

Сами ли вы ведете свои социальные сети, своей телеграм-канал? Или есть команда, которая вам помогает?