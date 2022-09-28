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Жительница Коми набрала кредитов и отдала мошенникам миллионы рублей

Жительница Коми набрала кредитов и отдала мошенникам миллионы рублейИз архива "Про Город Сыктывкар"

39-летняя воркутинка оказалась в долговой яме из-за мошенников. Когда женщина поняла это, то сразу обратилась в полицию. 

Все началось со звонка "сотрудника банка". Он сообщил женщине, что мошенники разузнали о доступном ей семимилионном кредитном лимите. Чтобы защитить ее от мошеннических займов, ей посоветовали взять кредиты самой, а деньги отправить в некую "страховую ячейку банка".

Женщина послушно занимала деньги и переводила их туда, куда говорил мошенник. В целом ей удалось "спасти" 6,7 миллионов рублей, из них 300 тысяч — ее собственные деньги.

Только после этого воркутинка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело, однако мошенников пока не нашли.

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