Жительница Коми набрала кредитов и отдала мошенникам миллионы рублей

39-летняя воркутинка оказалась в долговой яме из-за мошенников. Когда женщина поняла это, то сразу обратилась в полицию. Все началось со звонка "сотрудника банка". Он сообщил женщине, что мошенники разузнали о доступном ей семимилионном кредитном лимите. Чтобы защитить ее от мошеннических займов, ей посоветовали взять кредиты самой, а деньги отправить в некую "страховую ячейку банка".

Женщина послушно занимала деньги и переводила их туда, куда говорил мошенник. В целом ей удалось "спасти" 6,7 миллионов рублей, из них 300 тысяч — ее собственные деньги.