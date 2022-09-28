В мэрии Сыктывкара рассказали, “разроют” ли новые дороги следующим летом

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла планерка исполняющего обязанности мэра столицы Коми Владимира Голдина с городскими ведомствами. После он провел брифинг с журналистами. На нем он рассказал, как мэрия будет контролировать ремонтные работы “Водоканала” и “Т-Плюс” на дорогах столицы Коми с учетом того, что большинство из них капитально отремонтировали в 2022 году.
На улицах Сыктывкара досрочно завершены работы по ремонту дорог по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”. Какова вероятность, что в следующем году эти участки не придется вскрывать снова для работ “Водоканала” или “Т-Плюс”? Оговариваются ли с мэрией планы работ на обновленных участках городских дорог?
“К сожалению ветхость наших коммунальных сетей, в том числе по теплу, достаточно высокая в городе. Более 70%, особенно по "Т-Плюс". Мы прекрасно понимаем, что даже при плановом хозяйстве, при таком проценте износа, очень сложно спланировать, что 100% не будет. Мы стараемся договариваться или смотреть, чтобы было без вскрытий или различных "проколов". Но если такие инциденты имеют место быть, в рамках гарантийных всех вещей мы юридически подходим очень жестко, четко и очень аккуратно. Мы планируем, чтобы такое не происходило, но в жизни всякое бывает”, – заявил исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.