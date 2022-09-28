Жительница Коми целый месяц брала кредиты и переводила мошенникам миллионы рублей

В Воркуте произошел очередной случай мошенничества, где жертва настолько доверилась незнакомцам, что целый месяц брала кредиты и отдавала им все деньги. Об этом сообщает МВД по Республики Коми.

39-летняя воркутинка рассказала, что однажды ей позвонил незнакомец, который представился работником банка. Классическая схема, однако даже не слишком пожилую женщину мошенники убедили в реальности происходящего. В целом горожанка отдала неизвестным 6,7 миллионов рублей и только потом поняла, что имеет дело с мошенниками.