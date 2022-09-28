Из Коми в Китай отправили первый контейнерный поезд длиной более километра

Впервые из Коми в Китай отправили поезд длиной больше километра, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

В этих вагонах отправляют лесопромышленную продукцию. Необычно длинный состав стал итогом рабочего совещания, которое 2 сентября провела первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. После него в Минэкономразвития Коми и лесопромышленные предприятия направили задачу продумать заявку в дирекцию Центра фирменного транспортного обслуживания, чтобы добиться увеличения количества отправляемых в Китай вагонов.