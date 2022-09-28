В квартире до сих пор нет тепла: что делать сыктывкарцам?

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка. На ней исполняющий обязанности мэра столицы Коми Владимир Голдин с ведомствами обсуждают текущие проблемы столицы Коми. После проходит брифинг с журналистами. На нем корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал, что делать тем сыктывкарцам, у которых по какой-то причине до сих пор нет тепла в квартире.
Что делать, если в квартире до сих пор нет тепла, а управляющая компания не реагирует?
“Ситуация, насколько я знаю, стала уже достаточно редкой. Это уже внутренние коммуникации. Обязательно нужно обращаться в администрацию города с указанием точного адреса. Наше управление ЖКХ это всегда прорабатывает. У нас проводятся еженедельные плановые встречи со всеми руководителями основных управляющих компаний. Проводит встречи Александр Можегов. Нам нужны документально подтвержденные факты, что это действительно имело место. Мы всегда реагируем, и на обращения в соцсетях в рамках инцидент-менеджмента (инцидент-менеджмент — система мониторинга жалоб в интернете, которой пользуется Центр управления регионов и Муниципальный центр управления). Он старается отлавливать эти вещи. Но иногда бывает, что говорят "у нас нет тепла", а адреса мы не видим, поэтому нам сложно реагировать. Нужна максимально полная информация: что, когда произошло, когда управкомпания некорректно ответила, какая именно компания, адрес, номер дома”, – заявил исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.