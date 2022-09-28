В квартире до сих пор нет тепла: что делать сыктывкарцам?

28 сентября в администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка. На ней исполняющий обязанности мэра столицы Коми Владимир Голдин с ведомствами обсуждают текущие проблемы столицы Коми. После проходит брифинг с журналистами. На нем корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал, что делать тем сыктывкарцам, у которых по какой-то причине до сих пор нет тепла в квартире.

Что делать, если в квартире до сих пор нет тепла, а управляющая компания не реагирует?