В Коми стало меньше бездомных собак и их жертв

27 сентября в правительстве Коми прошло заседание. В его рамках министр сельского хозяйства и потребительского рынка Алексей Буткин рассказал о ситуации с бродячими собаками в регионе. Алексей Буткин сообщил, что количество беспризорных собак уменьшилось: в 2021 году их было 4711, а в 2022 — 4505. При этом больше всего бездомных мохнатых оказалось в Усинске, Сосногорске, Ухте, Усть-Куломском и Сосольском районах.

Жертв агрессивных беспризорных псов стало меньше, их количество уменьшилось на 27%.