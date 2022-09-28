В Коми стало меньше бездомных собак и их жертв

27 сентября в правительстве Коми прошло заседание. В его рамках министр сельского хозяйства и потребительского рынка Алексей Буткин рассказал о ситуации с бродячими собаками в регионе.
Алексей Буткин сообщил, что количество беспризорных собак уменьшилось: в 2021 году их было 4711, а в 2022 — 4505. При этом больше всего бездомных мохнатых оказалось в Усинске, Сосногорске, Ухте, Усть-Куломском и Сосольском районах.
Жертв агрессивных беспризорных псов стало меньше, их количество уменьшилось на 27%.
Несмотря на то, что городам и селам Коми выделяют деньги для отлова и содержания собак, их не удается потратить. Возможных исполнителей пугает неокупаемость услуг. Однако Минсельхоз Коми все же отметил, что 6113 рублей, которые предусмотрены бюджетом на содержание собаки в приюте на 20 дней, слишком мало. Новые расчеты направили для формирования бюджета на следующий год. Согласно им на содержание собаки на 20 дней и оказание ветпомощи нужно 18293 рубля, на отлов -- 4289 рублей.
Выделяются деньги и на строительство приютов. Одно место можно обустроить от 25 до 250 тысяч рублей. В 2022 году на строительство и обустройство притов выделили 41 миллион рублей, на эти деньги создадут шесть новых приютов и обновят четыре уже существующих.