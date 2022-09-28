В Сыктывкаре перекроют несколько дорог

В Сыктывкаре до середины октября перекроют несколько улиц. Какие дороги будут перекрыты, сообщили в городской администрации. В документах сказано, что одни из работ будут связаны с аварией на кабельной линии. В связи с этим будет перекрыта четверть проезжей части и половина тротуара на улице Первомайской возле дома №38. Все это продлится до 14 октября.

До этого же числа пройдут работы по ремонту ливневок. В связи с этим ограничат проезд по трети дороги возле дома №18 по улице Печорской. На треть дороги в районе Пушкина, 28, а также возле Старовского, 1А и Морозова, 29.