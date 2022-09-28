Студентов-медиков призывают оставаться и работать в Коми

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев встретился с будущими врачами, чтобы побеседовать с ними об их профессиональном будущем, сообщает Минздрав Коми.

Встреча прошла со студентами шестого курса мединститута Сыктывкарского госуниверситета. Студенты смогли задать все вопросы, которые их интересовали. Также Игорь Дягилев рассказал, какие медицинские специальности в регионе сейчас самые востребованные, как в Коми поддерживают молодых специалистов и