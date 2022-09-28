В Коми на приюты для собак потратят 41 миллион рублей

Власти муниципалитетов Коми продолжают бороться с проблемой бродячих собак. На сегодня это планируется делать с помощью создания новых приютов для животных. Об этом заявил глава Минсельхоза Алексей Буткин.

Так, по данным Центра управления регионом, в 2022 году успело поступить уже 600 жалоб на бездомных собак. В связи с этим власти приняли решение направить сразу 41 миллион рублей на создание новых приютов для животных. Предполагается, что ряды приютов, которых сейчас в Коми всего четыре, пополнят еще шесть. При этом отлов животных расширят и будут проводить во всех 20 районах.