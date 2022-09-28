Насколько похолодает в Коми 28 сентября: прогноз синоптиков

В Коми ожидается холодный, но сухой день. Подробнее о погоде на 28 сентября рассказали в ЦГМС региона.

По информации синоптиков, в эту среду на большей части территории КОми ожидается ветер восточной четверти скоростью около 4-9 метров в секунду. Ночью температура будет падать до -1… -6 градусов, а местами столбики термометров могут опуститься даже до -12С. Днем ожидается +3… +8 градусов тепла. Меньше всего повезло крайнему северо-востоку: там сегодня будет -2…+3 градуса.