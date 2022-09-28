Насколько похолодает в Коми 28 сентября: прогноз синоптиков

В Коми ожидается холодный, но сухой день. Подробнее о погоде на 28 сентября рассказали в ЦГМС региона.
По информации синоптиков, в эту среду на большей части территории КОми ожидается ветер восточной четверти скоростью около 4-9 метров в секунду. Ночью температура будет падать до -1… -6 градусов, а местами столбики термометров могут опуститься даже до -12С. Днем ожидается +3… +8 градусов тепла. Меньше всего повезло крайнему северо-востоку: там сегодня будет -2…+3 градуса.
В столице Коми ждут переменную облачность. Осадков синоптики не обещают, а ветер будет юго-восточным, всего 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали -5 градусов, поэтому днем ждать чего-то теплее +5…+7С не стоит.