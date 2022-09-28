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На территории Украины погиб военнослужащий из Инты

На территории Украины погиб военнослужащий из Инты

В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один солдат из Коми. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

Погибшим оказался Ефрейтор Даниил Владимирович Волков. Парень служил по контракту механиком-водителем-санитаром в отделении сбора и эвакуации раненых.

Глава Коми назвал солдата героем, защищавшим Родину и мирных граждан Донбасса и призвал никогда не забывать о его подвиге. Также Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним также, недавно в столице Коми открылась мемориальная доска в память о другом погибшем во время спецоперации. Она посвящена сотруднику ОМОН "Зырянин" Алексею Опацкому.

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