На территории Украины погиб военнослужащий из Инты

В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один солдат из Коми. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
Погибшим оказался Ефрейтор Даниил Владимирович Волков. Парень служил по контракту механиком-водителем-санитаром в отделении сбора и эвакуации раненых.
Глава Коми назвал солдата героем, защищавшим Родину и мирных граждан Донбасса и призвал никогда не забывать о его подвиге. Также Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним также, недавно в столице Коми открылась мемориальная доска в память о другом погибшем во время спецоперации. Она посвящена сотруднику ОМОН "Зырянин" Алексею Опацкому.