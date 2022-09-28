На территории Украины погиб военнослужащий из Инты

В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один солдат из Коми. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

Погибшим оказался Ефрейтор Даниил Владимирович Волков. Парень служил по контракту механиком-водителем-санитаром в отделении сбора и эвакуации раненых.