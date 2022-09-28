Назван продукт, который лучше всего заменяет сахар

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о лучших заменителях сахара, сообщают "РИА Новости".

По словам эксперта, безопасно заменить сахар в рационе можно стевией, экстракт которой намного слаще сахара, а ее калорийность равна нулю. Павлова отметила, что стевия не участвует в углеводном обмене в организме, а также является термостойкой и не разрушается при готовке.