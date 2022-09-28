Овны проявят себя, а Ракам пора закончить старые дела: гороскоп на 28 сентября

Вполне вероятно, что вы сумеете проявить себя, добиться хороших результатов в профессиональной деятельности. В течение дня можно ожидать получения приятного и важного известия, которое может на многое повлиять. В это время в личной жизни не исключены проблемы, будет сложно разобраться в чувствах к партнёру. В целом день сложится вполне удачно и принесёт положительные эмоции.

Звёзды советуют Тельцам внимательно присмотреться к мелочам, день будет непростой, предстоит принимать важное решение. В это время умение договариваться позволит вам привлечь на свою сторону новых сторонников, удачно выпутаться из непростой ситуации. На работе не сидите сложа руки и проявляйте инициативу, дела потребуют от вас пристального внимания. В личной жизни могут назреть вопросы, которые придётся обсуждать с партнёром.

Близнецы

Противоречивая ситуация на работе заставит вас действовать стремительно и порой необдуманно. Отвлекать от основных планов могут многочисленные искушения и соблазны. В сложной ситуации не пасуйте, на выручку могут прийти верные друзья и соратники. Конфликтов в это время лучше избегать, при этом можно не надеяться, что проблемы сами собой исчезнут.

Рак

Звёздные светила советуют представителям этого знака зодиака завершить старые дела, прежде чем начинать новые. Нужно подвести некоторые итоги, сделать выводы и постараться исправить свои ошибки и недочеты, если они есть. Обстоятельства порой могут не позволить вам проявить себя, но важно помнить, что все трудности будут временными, в итоге всё образуется. В общении с коллегами и близкими не выражайте слишком откровенно свои эмоции, если вас что-то будет не устраивать.

Лев

В это время развитие некоторых процессов может затормозиться, не всё удастся реализовать, вам придется заниматься решением возникших затруднений. Не стоит закрывать глаза на имеющиеся проблемы, предстоит разобраться со всеми накопившимися делами и сделать определённые выводы. Чтобы ваши усилия не пропали даром, лучше не отвлекаться от решения главных вопросов, расставить приоритеты и начать двигаться в правильном направлении.

Дева

Звёзды обещают Девам незабываемый и полный ярких впечатлений день. В это время можно ожидать чего угодно, порадуют радостные перемены и приятные сюрпризы, которые преподнесёт судьба. Не стоит бояться трудностей, вам гарантирован успех в делах, за которые возьмётесь. Жизнерадостность и позитивное настроение помогут вам решить задачи разной сложности.

Весы

Вас ждёт непростой день, могут произойти как радостные, так и не очень события, не всегда получится избежать мелких неприятностей. При этом не стоит сомневаться в своих силах и бояться трудностей, важно принимать текущую ситуацию такой, какая она есть. Полагаясь на свою интуицию и опыт, у вас получится добиться хороших результатов. В общении с близкими ваша настойчивость порой будет выглядеть неуместно.

Скорпион

Стрельцам нужно смело идти навстречу судьбе, день будет благоприятный для многих дел. При этом не тратьте свои силы на пустые хлопоты, лучше сфокусировать своё внимание на тех задачах, которые представляют для вас наибольший интерес. В это время есть вероятность финансовых неурядиц, если вы не захотите реально оценивать свои перспективы. Не соглашайтесь на любые сомнительные авантюры, принимайте решения после тщательного анализа.

Стрелец

Будьте готовы много и упорно поработать, несмотря на некоторое затишье во многих сферах жизни. В это время тщательно планируйте свои действия, избегайте сомнительных сделок. Собственные поспешные решения могут стоить вам очень дорого. Помните о тех целях, которые вы поставили перед собой и не пасуйте перед трудностями, если что-то не будет получаться с первого раза.

Козерог

В это время обращайте внимание на любые мелочи, стремитесь добиться ясности в любом вопросе. Вам следует со всей ответственностью подойти к решению проблем этого периода. Стройте планы на перспективу, ищите оптимальные для вас варианты развития событий. Любые ваши начинания найдут одобрение со стороны коллег.

Водолей

В течение этого дня в делах вам будет сопутствовать удача, все запланированное благополучно воплотится в жизнь. При этом предстоит поработать, поставленные перед вами задачи не получится игнорировать. В это время полагайтесь на собственное мнение и не особо прислушивайтесь к советам окружающих. Лучше не выяснять отношения с любимым человеком.

Рыбы

День будет насыщен яркими событиями, которые откроют перед вами новые перспективы. При этом можно смело браться за новые дела, ваши победы на работе помогут завоевать авторитет в коллективе. В это время появятся возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала.