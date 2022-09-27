Сыктывкарец отслужил в армии, вернулся и пошел в детский сад

27 сентября в России отмечают День воспитателя. Эту профессию не всегда выбирают девушки. К примеру, один из сыктывкарцев Григорий Большаков целенаправленно выбрал работу воспитателем.

Григорий – бакалавр Института социальных технологий СГУ им. Питирима Сорокина, работает инструктором по физкультуре в Детском саду №4 общеразвивающего вида. Сначала мужчина стал мастером спорта России, зачем получил специальность учителя физической культуры. После Григорий поступил в университет на педагогическое направление, а потом ушел в армию.