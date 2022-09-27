Бывший сотрудник исправительной колонии в Коми получил тюремный срок за взятки

Сотрудник одной из колоний Коми за деньги проносил и передавал одному из осужденных запрещенные предметы. В итоге мужчина получил два с половиной года лишения свободы.

За помощь осужденному бывший сотрудник ФКУ ИК-25 УФСИН России по Коми получил 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Суд признал мужчину виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Теперь ему придется отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, при этом два с полосиной года он не сможет занимать определенные должности.