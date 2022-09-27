“Что там делают дети — вопрос к родителям”: чиновники о скандальном мосте в Коми

20 сентября по российским пабликам и СМИ завирусилась фотография с мальчиком, который перелезает по тросам разрушенный мост в селе Усть-Ухта в Сосногорском районе. Следователи региона начали проверку. В администрации города сначала утверждали, что снимок постановочный, а теперь прокомментировали порталу “Про Город Сыктывкар” ситуацию с мостом.

В администрации Сосногорска сообщили, что несколько пролетов моста пришли в непригодность после прошедшего 28 августа на территории Сосногорского и Ухтинского районов урагана. Как заявили чиновники, подрядчик сразу приступил к работам, но в дальнейшем возникли трудности:

“Выяснилось, что просто поменять доски на этих упавших двух пролетах не получится – нужны работы более капитального характера, на которые требуется больше средств и времени”, – заявили в районной администрации.

Со слов помощника руководителя администрации, сейчас проход по мосту запрещен, о чем уведомлено население, а на объекте размещена сигнальная лента и объявление о запрете: