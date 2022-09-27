Лидеры Сбера вошли в «Топ-1000 российских менеджеров» 2022

Подведены итоги рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2022. Топ-менеджера Сбера стали лидерами сразу в нескольких номинациях.

По результатам этого года, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин занял первое место в номинации «Топ-100 коммерческих директоров»; руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанка Олег Цветков стал первым в номинации «Топ-50 директоров по корпоративному управлению»; вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов занял лидирующую позицию в номинации «Топ-50 директоров по правовым вопросам»; старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова стала победителем в номинации «Топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию»; руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова вошла в Топ-5 в номинации «Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям».