Назван минимальный размер выплаты мобилизованным

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Указ резидента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Соответственно, им положены те же самые выплаты и льготы. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.