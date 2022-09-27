"Еда слипшаяся, холодная, невкусная": сыктывкарцы пожаловались на питание в школах

Жители Сыктывкара жалуются на обеды в школьных столовых. По словам родителей, дети массово отказываются от питания в учебных заведениях. Причины разные: от холодной порции до отвратительного вкуса. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с родителями школьников.



Сыктывкарцы возмущены ценой на питание в школах и в то же время его низким качеством.

“У меня дети учатся в 24 школе. Проблема с питанием в этой школе существует уже много лет. Мои дети жалуются, что не хотят там есть. Еда безвкусная, слипшаяся, как будто готовили “на отвали”. Еда стоит недешево — 85 рублей за день, еще порции очень маленькие, они не рассчитаны на школьников. Поэтому дети бегают в соседние магазины, чтобы купить всякие шоколадки и чипсы и хоть как-то притупить голод”, — поделилась мать одного из учеников.

Многие стали отказываться от питания в школе и начали таскать еду с собой. Но тут возникли сразу две проблемы: не во всех учебных заведениях это разрешено, а где можно носить контейнеры — нет микроволновок.