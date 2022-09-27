"Еда слипшаяся, холодная, невкусная": сыктывкарцы пожаловались на питание в школах

Жители Сыктывкара жалуются на обеды в школьных столовых. По словам родителей, дети массово отказываются от питания в учебных заведениях. Причины разные: от холодной порции до отвратительного вкуса. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с родителями школьников.
Сыктывкарцы возмущены ценой на питание в школах и в то же время его низким качеством.
“У меня дети учатся в 24 школе. Проблема с питанием в этой школе существует уже много лет. Мои дети жалуются, что не хотят там есть. Еда безвкусная, слипшаяся, как будто готовили “на отвали”. Еда стоит недешево — 85 рублей за день, еще порции очень маленькие, они не рассчитаны на школьников. Поэтому дети бегают в соседние магазины, чтобы купить всякие шоколадки и чипсы и хоть как-то притупить голод”, — поделилась мать одного из учеников.
Многие стали отказываться от питания в школе и начали таскать еду с собой. Но тут возникли сразу две проблемы: не во всех учебных заведениях это разрешено, а где можно носить контейнеры — нет микроволновок.
“Мой ребенок учится в начальном звене в школе №9. В еде он не был никогда привередлив, а тут резко перестал есть, говорит — невкусно. На родительском собрании мы поднимали тему о том, чтобы можно было носить еду в контейнерах. Нам сказали, что это запрещено и никак не объяснили почему”, — сообщила сыктывкарка.
Родители школы №24 неоднократно поднимали вопрос питания, но это ни к чему не приводило.
“Было много собраний в школе по питанию, многие родители высказывали недовольство, кучу опросов присылали по поводу питания — никаких изменений. Я молчу, пока моего ребенка кормят бесплатно, даю ребенку деньги, чтобы она покупала сама себе.С пятого класса начинается платное питание — там посмотрим”, — отметила мама школьника.
Кроме безвкусной еды, жалобы поступают еще и на маленькие порции.
“Мой ребенок всеядный и не капризный, как сейчас многие дети отворачивают нос от столовской еды. Проблем у него нет с рационом. Хочется только, чтобы порции были побольше и еда горячая. В контейнерах приносить еду не всегда удобно”, — рассказала женщина
Родители детей не знают, что можно предпринять, чтобы решить эту проблему.
“Почему управление образования закрывает на это глаза, причем уже много лет? Постоянно тендер выигрывает одно и то же предприятие питания? У них еда ужасная! В Микуни, например, питание стоит 55 рублей. И кормят нормально. Так до Микуни еще продукты нужно довести. Откуда у нас такая цена? 85 рублей за порцию! Ладно бы еще кормили сытно”, — возмущается мама ребенка.