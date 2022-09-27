Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры

Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.

Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.

Процентная ставка по программе составляет от 9,9% годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: