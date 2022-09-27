Диетолог рассказала, как надо питаться в офисе

Во время рабочего дня в офисе некоторые предпочитают вредные перекусы вместо полноценного обеда.
Это ошибка. Дело в том, что такая привычка негативно сказывается на состоянии здоровья, уровне энергии и фигуре.
Диетолог Елена Соломатина отметила во время беседы с журналистами, что в офис следует брать с собой еду.
Если нет кухни и микроволновки, то можно приготовить вкусные и полезные сэндвичи. В качестве ингредиентов можно брать омлет, зелень, овощи, мясо, а также цельнозерновой хлеб.
Кроме этого, для перекуса в офисе подойдут творог, йогурт, сухофрукты, сыр или орехи.
От сладостей лучше отказаться.
"В течение дня не нужно забывать и о напитках, потому что человек начинает значительно хуже соображать, когда начинается скрытое обезвоживание", - цитирует доктора RT.
Она порекомендовала выбирать чистую воду, поскольку чай и кофе, которые так популярны среди офисных сотрудников, негативно отражаются на состоянии.