Диетолог рассказала, как надо питаться в офисе

Во время рабочего дня в офисе некоторые предпочитают вредные перекусы вместо полноценного обеда.

Это ошибка. Дело в том, что такая привычка негативно сказывается на состоянии здоровья, уровне энергии и фигуре.

Диетолог Елена Соломатина отметила во время беседы с журналистами, что в офис следует брать с собой еду.

Если нет кухни и микроволновки, то можно приготовить вкусные и полезные сэндвичи. В качестве ингредиентов можно брать омлет, зелень, овощи, мясо, а также цельнозерновой хлеб.

Кроме этого, для перекуса в офисе подойдут творог, йогурт, сухофрукты, сыр или орехи.

От сладостей лучше отказаться.