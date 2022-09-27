“Мы болеем мотоциклами”: в Коми байкеры завершили мотосезон

“Ежегодно наш клуб проводит открытие и закрытие мотосезона. Когда в Коми погода подходит к такому моменту, что кататься на мотоцикле становится уже не очень комфортно, приходится прощаться с теплыми днями, проведенными на железном коне, и провожать мотосезон до следующей весны. И тогда все гости, кто хочет нас посетить, приезжают к нам на мероприятие. Помимо сыктывкарских мотоциклистов сегодня здесь ребята из Ухты, из других районов Коми: Усть-Кулом, Емва. А также с соседних регионов, например, с Кировской области. Так что сегодняшнее закрытие имеет уровень не только городской, но я бы сказал республиканский”, – участник мотоклуба Сергей Бовсуновский.

Другие присутствующие также откровенно заявляют, что “болеют” этим видом транспорта. Для них он является определенным символом свободы.

“Для меня мотоцикл – это уверенность. Я себя чувствую на нем свободной, счастливой. Он дает мне море эмоций. Очень тяжело бывает в зимний период, чувствуешь, что его не хватает, с нетерпением ждешь весны. Раньше я была водителем категории “В”, но потом вдруг резко появилось желание пересесть на мотоцикл. Сдала на категорию “А” и вот уже 6 лет езжу на мотоцикле”, – делится Вера Вильдермут.

С 12 часов на парковке ТРЦ “Июнь” начали собираться байкеры со всей республики. Через час – отъезд в сторону Седкыркеща, где пройдет конкурсная интерактивная программа, а также пикник. На закрытии мотосезона ежегодно приезжают участники клуба и любые обладатели мотоцикла без каких-либо ограничений. Уже через полчаса на парковке собралось порядка ста обладателей железных коней. Среди них есть и девушки:

“Мы с мотоклубом “Кривой Шатун” уже давно дружим, и решили в этом году приехать к друзьям, чтобы весело провести закрытие сезона вместе, и, конечно же, чтобы завести новые знакомства среди таких же любителей железных коней, как и мы”, – делится президент Кирово-Чепецкого клуба “Орден Севера” Григорий Петренко.

Как сказал участник мотоклуба, на проводы мотосезона приехало немало любителей железных коней из близлежащих к республике регионов.

В чем же уникальность этой культуры и почему многие, однажды сев за руль мотоцикла, уже никогда не могут от него отказаться.

“Автомобиль у меня тоже есть, но мотоцикл – это свобода! В момент поездки, все мысли в голове приходят в норму, решения принимаются спокойно и умиротворенно. Это чувство не описать, пока ты сам не сядешь на мотоцикл и не проедешь несколько километров. Только тогда сможешь понять, что мотоцикл — это просто другое... Я не состою в мотоклубах, но свободно участвую в мероприятиях, подобных сегодняшнему”,– рассказал мотолюбитель Григорий.

“Кому-то нравится само мотодвижение. Люди находят новые знакомства, начинают общаться. Мы тоже благодаря проводимым мероприятиям, начинаем ближе узнавать людей. Ну и соответственно, из года в год пополняются ряды клуба. Пьяные до руля не допускаются. Все трезвые,” – поделился участник мотоклуба Сергей Бовсуновский.

Помимо открытия и закрытия мотосезона клуб также занимается проведением и других мероприятий. Так, в 2022 году участники посетили со спортивными и развлекательными программами несколько детских домов. Во время встречи с воспитанниками они также рассказали им о культуре байкерского движения и покатали детей на мотоциклах.

Участники клуба “Кривой Шатун” открыто пропагандируют мототуризм:

“В отличие от автомобильного путешествия, в мототуризме все водители очень приветливые. Нет такого, чтобы водитель машины на парковке или заправке, в каком-нибудь другом городе или регионе, начал знакомиться с другими автолюбителями. У нас, мотоциклистов, такое повсеместно. Все всегда готовы оказать помощь, если она понадобится собрату по мотоциклу”, – поделился участник мотоклуба Илья.

Самая большая беда для всех любителей двухколесного транспорта – это зимний период. Каждый с этим справляется по-своему.

“Можно сказать, что мы бальзамируем мотоцикл. Происходит особая консервация мотоцикла. Это необходимо для того, чтобы не испортился хром, краска, кожа”, – сообщила Вера Вильдермут.

“У нас в Кировской области зимы ничуть не легче вашей, поэтому также ставим мотоциклы на зимовку. Но есть и “отчаянные” мотолюбители, которые меняют резину на зимнюю и ездят независимо от погодных условий”, – рассказывает президент Кирово-Чепецкого клуба “Орден Севера” Григорий Петренко.

“Зимой есть другой вид транспорта — снегоход, он тоже относится к мототехнике. Конечно, по трассе на нем не поездишь, но в управлении есть очень много схожих моментов, поэтому можно прочувствовать схожие с управлением мотоцикла ощущения”, – поделился участник встречи Григорий.

После сборов мотоциклисты колонной отправились на празднование закрытия мотосезона. По прибытию их ожидала рок-музыка, конкурсы, а также еда и отдых на свежей природе.

Все участники мероприятия дружно бок о бок, как большая семья, занимаются приготовлением еды: кто-то нарезает картошку, кто-то разжигает костер, а другие в это время готовят и жарят мясо. После отдыха на природе участники разъехались по своим делам, а уже поздним вечером, собрались в одном из клубов города, чтобы провести время в неформальной обстановке.



