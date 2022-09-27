Сыктывкарца заставили заплатить сыну алименты за 17 лет

Судебным приставам удалось заставить отца, который не платил сыну алименты до его совершеннолетия, вернуть все, что он задолжал. Об этом рассказали в УФССП Коми.
Родители ребенка разошлись, когда ему не было и года. Тогда суд обязал отца выплачивать алименты на содержание ребенка. Тот, впрочем, добровольно платить не собирался. Не раз бывшей супруге приходилось подавать заявления, а приставам — иметь дело с работодателями должника.
В результате долг за 17 лет составил 788 тысяч рублей. Тогда приставы обратили внимание на счет должника, откуда моментально списали 80 тысяч рублей. Из-за неудобств, связанными с принудительной мерой, должник спохватился и выплатил сразу 700 тысяч рублей.
Как отметили в ведомстве, в подобных ситуациях стоит сразу ставить в известность приставов об уплате долга. Только тогда меры принудительного исполнения можно будет оперативно снять.