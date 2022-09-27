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Сыктывкарца заставили заплатить сыну алименты за 17 лет

Сыктывкарца заставили заплатить сыну алименты за 17 лет

Судебным приставам удалось заставить отца, который не платил сыну алименты до его совершеннолетия, вернуть все, что он задолжал. Об этом рассказали в УФССП Коми.

Родители ребенка разошлись, когда ему не было и года. Тогда суд обязал отца выплачивать алименты на содержание ребенка. Тот, впрочем, добровольно платить не собирался. Не раз бывшей супруге приходилось подавать заявления, а приставам — иметь дело с работодателями должника.

В результате долг за 17 лет составил 788 тысяч рублей. Тогда приставы обратили внимание на счет должника, откуда моментально списали 80 тысяч рублей. Из-за неудобств, связанными с принудительной мерой, должник спохватился и выплатил сразу 700 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, в подобных ситуациях стоит сразу ставить в известность приставов об уплате долга. Только тогда меры принудительного исполнения можно будет оперативно снять.

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