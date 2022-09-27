Сыктывкарца заставили заплатить сыну алименты за 17 лет

Судебным приставам удалось заставить отца, который не платил сыну алименты до его совершеннолетия, вернуть все, что он задолжал. Об этом рассказали в УФССП Коми.

Родители ребенка разошлись, когда ему не было и года. Тогда суд обязал отца выплачивать алименты на содержание ребенка. Тот, впрочем, добровольно платить не собирался. Не раз бывшей супруге приходилось подавать заявления, а приставам — иметь дело с работодателями должника.