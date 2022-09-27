В Коми за неделю более пяти тысяч детей заболели ОРВИ

По данным мониторинга управления Роспотребнадзора по Коми, с 19 по 25 сентября 2022 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 12 313 человек, в том числе детей – 5571. Среди заболевших – 45,2% составляют дети в возрасте до 14 лет, 54,8% – взрослое население. В материале от больных определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа и риновирусы). Для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов на отчетной неделе в 11 муниципальных образованиях ввели карантин в детских садах и школах. По состоянию на 23 сентября, был полностью приостановлен воспитательный процесс в шести дошкольных учреждениях; частично в 31 классе 13 школ и в 13 группах 11 дошкольных учреждений.

Отмечается, что в сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-2021 и ее масштаб приблизился к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19. В этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что придет новый вирус гриппа подтипа А/Н3N2 – А/ Darwin/9/2021 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.