В Коми за неделю более пяти тысяч детей заболели ОРВИ

По данным мониторинга управления Роспотребнадзора по Коми, с 19 по 25 сентября 2022 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 12 313 человек, в том числе детей – 5571. Среди заболевших – 45,2% составляют дети в возрасте до 14 лет, 54,8% – взрослое население. В материале от больных определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа и риновирусы).
Для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов на отчетной неделе в 11 муниципальных образованиях ввели карантин в детских садах и школах. По состоянию на 23 сентября, был полностью приостановлен воспитательный процесс в шести дошкольных учреждениях; частично в 31 классе 13 школ и в 13 группах 11 дошкольных учреждений.
Отмечается, что в сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-2021 и ее масштаб приблизился к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19. В этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что придет новый вирус гриппа подтипа А/Н3N2 – А/ Darwin/9/2021 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.
Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.
С начала прививочной кампании против гриппа в Коми к 23 сентября привили 55898 человек, в том числе детей – 15548. Поступившая в республику вакцина является поливалентной, то есть включает в себя эпидемически актуальные штаммы вируса А и вируса В, обеспечивая защиту от гриппа всех возрастных групп населения. Вакцина прошла исследования на эффективность и безопасность, способна формировать высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые, предположительно, будут циркулировать в эпидемический сезон 2022/2023, говорится в пресс-релизе управления Роспотребнадзора по Коми.
В условиях пандемии ковида вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, об этом заявляют ведущие международные и российские эксперты.