Врачи частной клиники Ухты пропустили рак кожи у двух пациентов

В одной из частных клиник Коми врачи пропустили онкологию у двух пациентов. Позже у них выявили рак кожи четвертой степени.

Заведующая амбулаторно-поликлиническим подразделением ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" Елена Бикчурина рассказала, что к ним обратились люди, которые удаляли родинки в частной клинике Ухты. Врачи этого учреждения не провели гистологическое исследование родинок, чтобы проверить, злокачественные ли они. Самостоятельно пациенты этого также не сделали.