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В Коми заканчивают строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов

В Коми заканчивают строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктовФото пресс-службы главы РК

В 2022 году в Коми планируют ввести в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Информацию об этом предоставили в пресс-службе администрации главы Коми.

13 ФАПов уже можно вводить в эксплуатацию, еще два получили подтверждения того, что объекты созданы по требованиям проектной документации.

Еще четыре здания будущих ФАПов продолжают достраивать. Речь идет о пунктах в поселке Илья-Шор, селе Брыкаланск, поселке сельского типа Ираель и селе Колва. Новые ФАПы должны открыть свои двери для пациентов не позже 30 ноября.

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