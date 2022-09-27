В Коми заканчивают строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов

В 2022 году в Коми планируют ввести в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Информацию об этом предоставили в пресс-службе администрации главы Коми.
13 ФАПов уже можно вводить в эксплуатацию, еще два получили подтверждения того, что объекты созданы по требованиям проектной документации.
Еще четыре здания будущих ФАПов продолжают достраивать. Речь идет о пунктах в поселке Илья-Шор, селе Брыкаланск, поселке сельского типа Ираель и селе Колва. Новые ФАПы должны открыть свои двери для пациентов не позже 30 ноября.