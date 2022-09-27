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В Сыктывкаре решили, где нельзя выпускать бездомных собак

В Сыктывкаре решили, где нельзя выпускать бездомных собак

В столице Коми утвердили список мест, куда нельзя возвращать бродячих собак, которых поймали для стерилизации. Об этом говорится в новом постановлении мэрии города.

Так, по новым правилам, установленным мэрией, выпускать бездомных, пусть и стерилизованных собак нельзя ближе чем в 500 метрав от:

  • учреждений социальной сферы;
  • объектов здравоохранения;
  • образовательных учреждений (школы, детские сады);
  • детских и спортивных площадок;
  • общественных пространств (сады, парки, скверы);
  • торгово-развлекательных центров;
  • розничных рынков.

Кроме того, появилось важное условие, без которого собаку нельзя вернуть даже не разрешенную территорию. Так, животное не должно проявлять немотивированную агрессию к людям или другим животным, а также обязательно должно быть помечено, учтено, вылечено, стерилизовано, вакцинировано и пройти карантин.

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