В Сыктывкаре решили, где нельзя выпускать бездомных собак

В столице Коми утвердили список мест, куда нельзя возвращать бродячих собак, которых поймали для стерилизации. Об этом говорится в новом постановлении мэрии города.
Так, по новым правилам, установленным мэрией, выпускать бездомных, пусть и стерилизованных собак нельзя ближе чем в 500 метрав от:
- учреждений социальной сферы;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений (школы, детские сады);
- детских и спортивных площадок;
- общественных пространств (сады, парки, скверы);
- торгово-развлекательных центров;
- розничных рынков.
Кроме того, появилось важное условие, без которого собаку нельзя вернуть даже не разрешенную территорию. Так, животное не должно проявлять немотивированную агрессию к людям или другим животным, а также обязательно должно быть помечено, учтено, вылечено, стерилизовано, вакцинировано и пройти карантин.