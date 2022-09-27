В Сыктывкаре решили, где нельзя выпускать бездомных собак

В столице Коми утвердили список мест, куда нельзя возвращать бродячих собак, которых поймали для стерилизации. Об этом говорится в новом постановлении мэрии города.

Так, по новым правилам, установленным мэрией, выпускать бездомных, пусть и стерилизованных собак нельзя ближе чем в 500 метрав от: