В Сыктывкаре мужчина со шлангом ходил возле авто и открывал крышки бензобаков

В столице Коми подозрительный мужчина ходил с возле машин и открывал крышки бензобаков. Подозрительного незнакомца заметил сыктывкарец Александр. Журналист портала “Про Город” узнал подробности.
26 сентября в районе дома №48 по улице Димитрова около 16:00 мужчина проверял бензобаки припаркованных машин и стучал по колесам.
“Я заметил, что этот мужчина подходил к нескольким машинам и открывал крышку бензобаков, а также пинал по колесам некоторые, видимо, проверял, как работает сигнализация”, — сообщил Александр.
Сам процесс слива топлива сыктывкарец увидеть не смог.
“Вроде, сам бензин не сливал, но все же осторожность не помешает. Не просто так он это делал”, — считает Александр.
По словам сыктывкарца, в руках мужчины было что-то длинное, похожее на шланг.