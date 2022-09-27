В Сыктывкаре мужчина со шлангом ходил возле авто и открывал крышки бензобаков

В столице Коми подозрительный мужчина ходил с возле машин и открывал крышки бензобаков. Подозрительного незнакомца заметил сыктывкарец Александр. Журналист портала “Про Город” узнал подробности.

26 сентября в районе дома №48 по улице Димитрова около 16:00 мужчина проверял бензобаки припаркованных машин и стучал по колесам.

“Я заметил, что этот мужчина подходил к нескольким машинам и открывал крышку бензобаков, а также пинал по колесам некоторые, видимо, проверял, как работает сигнализация”, — сообщил Александр.

Сам процесс слива топлива сыктывкарец увидеть не смог.