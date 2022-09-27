В Сыктывкаре поймали подозреваемых в вымогательстве 300 тысяч рублей у студента

В столице Коми задержали подозреваемых в вымогательстве. Они пытались “выбить” из 23-летнего студента 300 тысяч рублей. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали подозреваемых в вымогательстве 300 тысяч рублей. Фигуранты уголовного дела в качестве своей жертвы выбрали 23-летнего студента.

Как рассказали в ведомстве, пострадавший устал от бесконечных угроз и обратился в полицию за помощью. Как оказалось, вымогатели — ранее судимые люди — требовали у студента круглую сумму в счет якобы неоплаченного долга после продажи машины.

Смысл схемы состоял в том, что один из подозреваемых попросил у парня помощи в продаже авто, пообещав за посредничество заплатить. Когда же сделка состоялась, подозреваемый заявил, что недоволен суммой с продажи и не только отказался платить, но еще и попросил доплаты сам.

Совсем скоро студенту стали угрожать, вынудив его отдать смартфон, автомобиль и 20 тысяч рублей, однако и это не утолило аппетиты вымогателей.

Все трое задержаны. Ведется следствие.