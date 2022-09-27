В Коми отремонтировали 74 километра дорог, которые проходят по школьным маршрутам

В 2022 году муниципалитетам Коми выделили 862 миллиона рублей на ремонт дорог, которые используются в школьных маршрутах. 26 сентября на еженедельном совещании в правительстве обсудили, как продвигаются работы, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов сообщил, что сейчас ведутся работы по ремонту 94,8 километров дорог местного значения. По ним проходит 87 школьных маршрутов. 74 километра уже готовы. Завершить ремонт планируют в октябре.