В Сыктывкаре водитель автобуса прищемил плечо ребенку

В Сыктывкаре дверью автобуса защемило руку 11-летнего мальчика. По словам матери ребенка, инцидент произошел на маршруте №4. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности произошедшего.

26 сентября около 11:10 утра мама с ребенком выходили из автобуса №4 на остановке “Громова”. Как сообщила женщина, водитель маршрута открыла двери на 10 секунд и сразу же закрыла, не заметив ребенка.

“Водитель — девушка, не убедилась, что люди вышли из автобуса и закрыла заднюю дверь. Мало того, что она ехала так быстро, как будто везет дрова, так еще и на остановках не стояла положенное время. С автобуса я вышла первая, сзади выходил мой ребенок с самокатом. Не успел мой сын выйти, как эта женщина тут же закрыла дверь и прищемила плечо ребенку!”, — возмущается мать ребенка Анжела Булатова.

Как рассказала мать мальчика, на плече ребенка остался синяк.