В Сыктывкаре водитель автобуса прищемил плечо ребенку

В Сыктывкаре дверью автобуса защемило руку 11-летнего мальчика. По словам матери ребенка, инцидент произошел на маршруте №4. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности произошедшего.
26 сентября около 11:10 утра мама с ребенком выходили из автобуса №4 на остановке “Громова”. Как сообщила женщина, водитель маршрута открыла двери на 10 секунд и сразу же закрыла, не заметив ребенка.
“Водитель — девушка, не убедилась, что люди вышли из автобуса и закрыла заднюю дверь. Мало того, что она ехала так быстро, как будто везет дрова, так еще и на остановках не стояла положенное время. С автобуса я вышла первая, сзади выходил мой ребенок с самокатом. Не успел мой сын выйти, как эта женщина тут же закрыла дверь и прищемила плечо ребенку!”, — возмущается мать ребенка Анжела Булатова.
Как рассказала мать мальчика, на плече ребенка остался синяк.
“Дверь потом, конечно, этот водитель открыла. Но мой ребенок получил травму. До свадьбы заживет, но все равно не приятная ситуация”, — отметила сыктывкарка.
Женщина сообщила, что не первый раз замечала, что этот водитель очень быстро ездит.
“Я с ней уже не первый раз езжу, очень лихачит девушка. Нельзя так. Торопится видимо куда-то”, — заключила Анжела.