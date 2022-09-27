Пожилые сыктывкарцы смогут целый день бесплатно передвигаться на нескольких автобусах

1 октября пенсионеры смогут прокатиться на нескольких автобусных маршрутах Сыктывкара совершенно бесплатно. Для этого нужно будет показать пенсионное удостоверение водителю или кондуктору.

В АО "Комиавтотранс" рассказали, что акцию приурочили к Международному дню пожилых людей, она будет действовать на следующих маршрутах: