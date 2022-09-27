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Пожилые сыктывкарцы смогут целый день бесплатно передвигаться на нескольких автобусах

Пожилые сыктывкарцы смогут целый день бесплатно передвигаться на нескольких автобусахФото из архива "Про Город Сыктывкар"

1 октября пенсионеры смогут прокатиться на нескольких автобусных маршрутах Сыктывкара совершенно бесплатно. Для этого нужно будет показать пенсионное удостоверение водителю или кондуктору.

В АО "Комиавтотранс" рассказали, что акцию приурочили к Международному дню пожилых людей, она будет действовать на следующих маршрутах:

№111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»; 
№124 «Железнодорожный вокзал — Морово»; 
№125 «Орбита — общество «Мелиоратор»; 
№127 «Орбита — Морово»; 
№128 «ул. Карла Маркса — Находка — Човские Зори».

Напомним, Международный день пожилых людей проводится с 1991 года. В 2021 году тема праздника называлась "Цифровое равенство для всех возрастов", в этом году -- "Борьба со злоупотреблениями в отношении пожилых людей".

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