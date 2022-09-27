Пожилые сыктывкарцы смогут целый день бесплатно передвигаться на нескольких автобусах

1 октября пенсионеры смогут прокатиться на нескольких автобусных маршрутах Сыктывкара совершенно бесплатно. Для этого нужно будет показать пенсионное удостоверение водителю или кондуктору.
В АО "Комиавтотранс" рассказали, что акцию приурочили к Международному дню пожилых людей, она будет действовать на следующих маршрутах:
№111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»;
№124 «Железнодорожный вокзал — Морово»;
№125 «Орбита — общество «Мелиоратор»;
№127 «Орбита — Морово»;
№128 «ул. Карла Маркса — Находка — Човские Зори».
Напомним, Международный день пожилых людей проводится с 1991 года. В 2021 году тема праздника называлась "Цифровое равенство для всех возрастов", в этом году -- "Борьба со злоупотреблениями в отношении пожилых людей".