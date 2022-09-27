Сбер: с начала года спрос на кредитные карты вырос в СЗФО в два раза

С января по август 2022 года жители Северо-Запада оформили 432 тысячи кредитных карт Сбербанка. Это более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Торговый оборот по действующим картам за восемь месяцев вырос на 10% – до 160 млрд рублей.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«В прошлом году Сбер запустил уникальный продукт — универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам большое количество преимуществ. Одно из ключевых - это удобный беспроцентный период до 120 дней».
Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы «месяц тратишь — три гасишь», одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.
Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре Кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов.