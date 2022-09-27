Сбер: с начала года спрос на кредитные карты вырос в СЗФО в два раза

С января по август 2022 года жители Северо-Запада оформили 432 тысячи кредитных карт Сбербанка. Это более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Торговый оборот по действующим картам за восемь месяцев вырос на 10% – до 160 млрд рублей .

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: