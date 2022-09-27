В 2022 году специалисты Сбера провели более 2000 консультаций на жестовом языке

Ежегодно последнее воскресенье сентября — Международный день глухих — становится датой, когда внимание общественности, государств и компаний по всему миру привлечено к потребностям людей с нарушениями слуха. Сбер создаёт для таких клиентов инклюзивные сервисы, делая их доступными для всех независимо от особенностей здоровья.

Так, в октябре 2021 года банк запустил специальный сервис консультаций на русском жестовом языке с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Теперь клиент с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения СберБанк Онлайн, после чего ему ответит оператор Единой службы заботы о клиентах, владеющий русским жестовым языком.

Чтобы новый процесс появился в приложении, пользователю необходимо в настройках профиля указать, что он общается жестами. Сервис не только удобен, но и безопасен: переводчики русского жестового языка — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну. В 2022 году они провели уже более двух тысяч таких консультаций.

Кроме того, в офисах банка уже давно работает бесплатный сервис перевода на русский жестовый язык, когда менеджер банка передаёт клиенту планшет, на котором к диалогу удалённо подключается переводчик жестового языка. Услуга доступна в 6000 отделений — это крупнейший сервис такого рода в мире.

Обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам — одно из восьми направлений Политики Сбера в области ESG, одобренной Наблюдательным советом в июне 2021 года.