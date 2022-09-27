В Сыктывкаре для студента отменили мобилизацию

По какой-то причине в Сыктывкаре призвали студента третьего курса Сыктывкарского лесного института. Это произошло в рамках частичной мобилизации. За юношу вступились общественники.
Молодой человек поступил в вуз еще до армии, потом отслужил год и снова вернулся к учебе. Нежданную повестку он получил 23 сентября и уже 26 сентября явился в военкомат. Отстоять свои права студенту помогли представители ОНФ по Коми. Они напомнили военному комиссариату, что студентов, которые проходят обучение в очной форме, незаконно призывать.
Студента в итоге отпустили домой.
Чтобы отстоять нарушенные права в рамках частичной мобилизации, можно обратиться в Центр содействия гражданам: Сыктывкар, улица Бабушкина, 4, офис 3-78а, телефон (8212) 21-56-67.